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Spor

Dudak uçuklatan rakam! Arda Güler dünya devine hayırlı olsun

Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Arda Güler, İspanyol ekibinden ayrılmaya kararlı gibi gözüküyor. Milli futbolcu için devler sıraya girdi. İşte Arda Güler haberinin detayları...

Emre Sarı19 Nisan 2025 Cumartesi 18:28 - Güncelleme:
Dudak uçuklatan rakam! Arda Güler dünya devine hayırlı olsun
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Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Arda Güler, İspanyol takımından ayrılmaya kararlı gibi gözüküyor. Milli futbolcunun Carlo Ancelotti'nin kendisini sürekli yedek bırakmasından şikayetçi olmasından dolayı tekliflere açık olduğu gelen bilgiler arasında. Dünya devleri de 20 yaşındaki yıldız için nabız yoklamaya başladı.

MANCHESTER UNİTED KESENİN AĞZINI AÇACAK

İngiliz basının haberine göre; Manchester United, Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

Haberin detayında ise Kırmızı Şeytanlar'ın bu transfer için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu ve Real Madrid'e 60 milyon euro teklif edeceği bilgisine yer verildi. Ayrcıa Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in de Arda'yı çok istediği de haberin iç kısımlarında yer aldı. Real Madrid'in ve Arda Güler'in bu teklife vereceği cevap ise merakla bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 3 kez fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı. Ayrıca Arda'nın 2029 yılına kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunuyor

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