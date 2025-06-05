Galatasaray, Bayern Münih'den Leroy Sane'yi kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürürken Alman basınından yeni bir iddia geldi.

12 MİLYON EURO NET TEKLİF

Sky Sports DE'nin haberine göre Galatasaray, Sane'ye yıllık 12 milyon euro net teklifte bulundu ve beklemeye geçti.

SANE, HAREKETE GEÇTİ

Haberde, Galatasaray'ın teklifi sonrasında Leroy Sane'nin Sarı-Kırmızılılar hakkında bilgi almak için harekete geçtiği ifade edildi.

BU SEZON SANE

Leroy Sane bu sezon Bayern Münih'te 45 maçta 13 gol, 6 asistlik katkı verdi.