14 Kasım 2025 Cuma
  Dudak uçuklatan rakam: Kenan Yıldız için 100 milyon euro!
Juventus ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Kenan Yıldız, İngiliz devlerinin transfer listesinde yer alıyor. İtalyan ekibi ise milli oyuncu için en az 100 milyon euro talep ediyor. İşte tüm detaylar...

14 Kasım 2025 Cuma 14:46
Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

YILLIK 5 MİLYON EURO

İtalyan ekibi, yıllık 1.7 milyon euro kazanan ve takımdaki statüsü düşünüldüğünde şu andaki maaşı çok az olan Kenan Yıldız'a yeni sözleşmesiyle birlikte 5 milyon euro teklif etmeyi planlıyor.

6 MİLYON EURO İSTİYOR

Kenan Yıldız ise yıllık maaş olarak takımda şu anda Jonathan David'in kazandığı olan 6 milyon euro'yu istiyor. 20 yaşındaki futbolcu, Juventus'un bu maaşı kendisine de vereceğini umuyor.

GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINDA

Kenan Yıldız ile Juventus arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri maaş anlaşmazlığı nedeniyle şu anda durma noktasına gelmiş bulunuyor.

TRANSFER İHTİMALİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme için anlaşamaz ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi bileti alamazsa yaz aylarında milli futbolcuyu satmayı düşünebilir.

100 MİLYON EURO

Juventus, genç yıldızın bonservis bedelini ise 100 milyon euro olarak belirledi.

İNGİLİZLER GÜNDEME GELDİ

Kenan Yıldız için daha önce Chelsea ve Arsenal gibi İngiliz ekiplerinin adı gündeme gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Juventus forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 gol attı ve 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın, Juventus ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

