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Spor

Dudak uçuklatan teklif! Mauro Icardi için servet

Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Mauro Icardi için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Arjantinli yıldızı ikna etmek için Amerika'dan çok büyük bir teklif hazırlığı var. İşte detaylar...

AKŞAM26 Mayıs 2024 Pazar 09:08 - Güncelleme:
Dudak uçuklatan teklif! Mauro Icardi için servet
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G.Saray'ın en önemli gol silahlarından biri olan Mauro Icardi, MLS takımlarının listesinde yer alıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 46 karşılaşmaya çıkarak 30 gol, 12 asist üreten Mauro, Sarı-Kırmızılı camianın vazgeçilmezi haline geldi. Aynı zamanda birçok takımı peşine takan Tangocu için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısı çalacak.

Bazı MLS takımları da 31 yaşındaki golcüyü yüksek maaş teklifiyle ikna etmek istiyor. 30-40 milyon euro arasında bir rakamla Icardi ikna edilmeye çalışılacak. Yıldız forvet ise geleceği konusunda henüz net kararını vermiş değil. Özellikle şampiyon olunamazsa ayrılma ihtimali güçlenecek. Geçen sezon kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyen Icardi, 10 milyon euro bonservis bedeli ile Galatasaray'a imza atmıştı. Arjantinli, sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden gelen yıllık 50 milyon euroluk kontratları reddederek Sarı-Kırmızılı taraftarları üzmemişti. Teknik heyet ise, her türlü durumda golcü oyuncunun takımda kalmasını istiyor

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