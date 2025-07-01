Galatasaray, geçen sezon çifte kupalı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in kalıcı transferini gerçekleştirmek için adımlarını titizlikle atarken tapu sahibi Napoli'de ise büyük kriz yaşanıyor. Avrupa'dan gelen bazı teklifleri ve Al-Hilal'in 45 milyon euroluk maaş önerisini geri çeviren Victor Osimhen, Galatasaray cephesine ise acele etmediğini söylemişti. Bir an önce satışı gerçekleştirmek isteyen Napoli, Osimhen'in kararını iletmemesi nedeniyle zor durumda kaldı. Çünkü yurt dışına transferlerde geçerli olan 75 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi 15 Temmuz'da ortadan kalkacak.

KALMASINI İSTEYENLER DE VAR!

Arenanapoli'de yapılan son haberde şu bilgiler var: "15 Temmuz'dan sonra yurt dışına transferlerde geçerli olan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi sona erecek ve fiyatın düşmesi kuvvetle muhtemel. Transfer piyasasında büyük bir vaka. Bir tarafta Inzaghi'nin çalıştırdığı Al-Hilal ve Galatasaray savaşıyor. Diğer tarafta ise Napoli'de kalmasını isteyenler var. Osimhen'in kamp öncesi tıbbi testlerden geçilmesine izin verildi. Ancak Başkan Laurentiis, satış için bir müzakere yürütmeyi bekliyor

G.SARAY HER ZAMAN İSTEKLİ

Al-Hilal birkaç haftadır tüm istekleri karşılayabileceğini söylüyor. Ancak Napoli fiyatın düşme ihtimali nedeniyle endişeli. Kadro dışı kararına gidebilecek bir süreç de var. Osimhen'i kadrosunda görmek isteyen Galatasaray'da istek hep var. Ancak Victor'un Napoli'de kalmasına yönelik olumlu bakan çok fazla insan da bulunuyor. Lukaku ile Conte'nin durumu nedeniyle yeni ve maliyetli hamleler yapılabilir. Ancak kulübe saygı göstermeyen ve minnet duymayan bir oyuncuyu kabul etmek istemeyenler de çok sayıda."