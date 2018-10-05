Dün akşam Fenerbahçe'de Valbuena ve Mehmet Topal krizi yaşadı
Spartak Trnava maçında önce ısınmaya gönderilen ardından geri çağrılan Valbuena ve 87'de oyuna alınan Mehmet Topal, yedek kulübesinde isyan çıkardı.
Fenerbahçe’de ikinci yarıda yedek oyuncuların ısınması esnasında bazı ilginç durumlar yaşandı. İlk olarak Valbuena önce ısınmaya gitti sonra geri çağrıldı. Bir süre sonra teknik heyet tarafından tekrar ısınmaya yollanmak isteyen tecrübeli futbolcu tepki gösterdi. Fransız yıldız, duruma sinirlendi ve gitmedi. Araya idari menajer Onur Başar ve yardımcı antrenör Chris van der Weerden girdi. Valbuena da ısınıp oyuna girdi.
87’de oyuna alınan Mehmet Topal da sitem etti. Maçın bitmesine az kaldığı için yedek kulübesinden çıkarken neden girdiğine anlam vereme yen yıldız orta saha memnun gözükmedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.