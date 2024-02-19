Dün gecenin yıldızı Dries Mertens

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yaşayan efsanesi Dries Mertens, kalitesini ortaya koymaya devam ediyor.
Sezon başında yaşı itibarıyla tecrübesinden faydalanmak isteyen Okan Buruk, normal şartlar altında öğrencisini sezon içinde daha ekonomik kullanmak istiyordu. Fakat gelişen şartlar nedeniyle Mertens, yoğun tempo içerisinde neredeyse hiç maç kaçırmadan ilk 11'deki yerini bırakmadı.
BELÇİKALI, ANKARAGÜCÜ MÜCADELESİNDE İLK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI
Tecrübeli futbolcu, 3. gol öncesinde penaltıyı kazandıran isim oldu. 61 dakika sahada kalan Mertens, mücadeleyi 2 asistle tamamlamış oldu.