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Spor

Dün gecenin yıldızı Dries Mertens

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yaşayan efsanesi Dries Mertens, Ankaragücü maçındaki etkili oyunuyla hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazandı.

19 Şubat 2024 Pazartesi 10:02 - Güncelleme:
Dün gecenin yıldızı Dries Mertens
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Galatasaray'ın 37 yaşındaki yaşayan efsanesi Dries Mertens, kalitesini ortaya koymaya devam ediyor.

Sezon başında yaşı itibarıyla tecrübesinden faydalanmak isteyen Okan Buruk, normal şartlar altında öğrencisini sezon içinde daha ekonomik kullanmak istiyordu. Fakat gelişen şartlar nedeniyle Mertens, yoğun tempo içerisinde neredeyse hiç maç kaçırmadan ilk 11'deki yerini bırakmadı.

BELÇİKALI, ANKARAGÜCÜ MÜCADELESİNDE İLK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Tecrübeli futbolcu, 3. gol öncesinde penaltıyı kazandıran isim oldu. 61 dakika sahada kalan Mertens, mücadeleyi 2 asistle tamamlamış oldu.

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