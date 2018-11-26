Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dünkü galibiyetin primi 100 bin lira

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da taraftar rekoru kırıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

18 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Şenol Güneş Spor  Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda oynan karşılaşmayı 37 bin 600 taraftarın  izlediği bildirildi.

Karşılaşmadan 4 gün önce biletlerin tüketildiği 41 bin 461 kişilik  Medical Park Stadı'nda güvenlik nedeniyle ayrılan bölümler ve kombine kartlı  taraftarların tamamının gelmemesi nedeniyle sayının 37 bin 600 olarak  gerçekleştiği belirtildi.

İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği Fenerbahçe  taraftarlarının alınmadığı misafir takım tribününde ki 2 bin 40 bilet de Futbol  Federasyonu'ndan alınan izinle Trabzonspor taraftarlarına satılmıştı.

Trabzonspor'un bilet satışından da 2.2 milyon liralık gelir sağladığı  aktarıldı. Stadyum da bulunan TS Club mağazasından da 460 bin liralık ürün satışı  yapıldığı belirtildi.

Başkan Ağaoğlu'ndan prim

Bu arada karşılaşmanın bitiminin ardından kulüp başkanı Ahmet  Ağaoğlu'nun oyuncularına verilecek primi arttırdığı belirtildi.

Daha önce 40 bin lira olarak belirlenen Fenerbahçe galibiyetinin primi 100'er bin liraya çıkarıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yüzlerce mülteci, Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışıyor

Yüzlerce mülteci, Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışıyor

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA