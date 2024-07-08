İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2024 Pazartesi / 2 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6786
  • EURO
    35,4602
  • ALTIN
    2497.51
  • BIST100
    10909.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Antalyasporlular Günü kutlandı
Spor

Dünya Antalyasporlular Günü kutlandı

Antalya'da Dünya Antalyasporlular Günü etkinliği düzenlendi. Antalyalılar etkinlikte Melis Fis ve Çakal konserinin yanı sıra dron gösterisi ile eğlendi.

IHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
Dünya Antalyasporlular Günü kutlandı
ABONE OL

"07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" Boğaçayı Köprüsü'nde düzenlenen organizasyon ile kutlandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve çok sayıda taraftar ile vatandaşlar katıldığı etkinlikte Antalyalılar, Melis Fis ile Çakal konseri ile coştu. DJ eşliğinde şarkıların, marşların söylendiği programda dron gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dronlar ile gökyüzüne Antalyaspor logosu ve Türk Bayrağı oluşturulması izleyenlerden büyük alkış aldı. Program sonunda Boğaçayı Köprüsü etrafında toplanan taraftarlar, meşaleler yakıp, havai fişek gösterileriyle kutlama yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalyaspor AŞ. Başkanı Sinan Boztepe etkinliğe katılan Antalyalıların Dünya Antalyasporlular Günü'nü kutladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.