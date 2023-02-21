Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe'den Türkiye'ye ''geçmiş olsun'' mesajı

Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a gönderdiği mesajda birlik vurgusunu yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Coe, mesajında, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle duyduğu şaşkınlığı ve üzüntüyü kelimelerle ifade edemediğini belirtti.

Görüntülerin aklından çıkmadığını vurgulayan Coe, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Tüm dünyanın gördüğü kurtarma ekiplerinin çalışmaları hem destansı hem de muazzam. Bu yoğun zorluk ve mücadele döneminde kendim adına ve tüm Dünya Atletizm Birliği ailesi adına yazıyorum. Fatih (Çintimar), afetin hemen ardı ve bunun atletizme etkisi konusunda size, federasyonunuza ve sporcularınıza yardımcı olmak için yapabileceğimiz bir şey varsa lütfen bana bildirin. En derin saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.