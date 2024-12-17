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Spor

Dünya basını dev derbiyi konuşuyor! ''Gol savaşında kazanan Galatasaray''

Süper Lig'in 16. haftası dev derbiye sahne oldu. 7 golün olduğu maçı Galatasaray 4-3'lük skorla kazandı. Bol gollü maç dünya basınında manşetlere taşındı. İşte dış basında Galatasaray-Trabzonspor maçı...

17 Aralık 2024 Salı 12:31 - Güncelleme:
Dünya basını dev derbiyi konuşuyor! ''Gol savaşında kazanan Galatasaray''
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 yenerken, 7 gollü maç dış basında da geniş yer buldu. İşte Galatasaray - Trabzonspor maçıyla ilgili dünya basınında yapılan yorumlar:

DH Les Sports (Belçika): "Türk kurtarıcıları: Mertens ve Batshuayi, Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı kazandığı muhteşem zaferde gol attı"

Alairelibre (İspanya): "Gol savaşı: Galatasaray, Türkiye ligindeki harika maçta Trabzonspor'u yendi"

Voetbalzone (Hollanda): "Michy Batshuayi Galatasaray'ın kahramanı oldu. Belçikalı forvet, Trabzonspor'a karşı uzatma dakikalarında takımına galibiyet kazandırdı: 4-3. Galatasaray en yakın takipçisi olan Fenerbahçe ile puan farkını 6'da tuttu.

Tuttomercatoweb (İtalya): "Galatasaray büyük bir risk aldı, zor zamanlar geçirdi ama sonunda geri dönüşünü tamamlamayı başardı ve Trabzonspor'a karşı 4-3 kazanmayı başardı. Böylece sarı kırmızılılar Mourinho'nun Fenerbahçe'sini 6 puan uzağında tutmayı başardı."

Nieuws Blad (Belçika): Batshuayi ve Mertens, Kırmızı Şeytanlar'da artık kadroda yer almasalar da, kulüpleri Galatasaray'da Trabzonspor'a karşı kahraman oldular. Mertens'in bir golü, bir asisti vardı. Michy Batshuayi penaltıyı gole çevirerek 98. dakikada Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle skoru 4-3'e getirdi.

HLN (Belçika): "Lider Galatasaray, 98. dakikada Trabzonspor'un kendi kalesine attığı golle Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Belçikalı Dries Mertens ve Michy Batshuayi gol attı. Mertens, attığı golün yanı sıra yaptırdığı penaltıyla da öne çıktı."

GSP (Romanya): "Galatasaray, son derece muhteşem bir maçta Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Trabzon'un attığı 3. golde Denis Dragus rabonayla katkı sağladı.

DIGI Sport (Romanya): "Galatasaray - Trabzonspor maçında Denis Dragus'un kabusu: Kaleciyle karşı karşıya kaçırdı, ardından 90+8. dakikada skoru belirleyen faulu yaptı."

Antena Sport (Romanya): "Denis Dragus, Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki 4-3'lük çılgın maçta sansasyon yarattı! Trabzonspor için rabona pasıyla golü hazırladı"

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