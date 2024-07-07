2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında A Milli Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıda sahada daha iyi olan taraf ay-yıldızlılardı. 35. dakikada Samet Akaydin, Arda Güler'in asistinde topu filelere göndererek Milliler'i 1-0 öne geçirdi.

Hollanda, ikinci yarıya Weghorst hamlesiyle başladı. 70. dakikada De Vrij skora denge getirirken, 76. dakikada Mert Müldür'e çarpan top filelere gitti: 2-1. Kalan dakikalarda A Milli Takımımız birçok pozisyon bulsa da topu filelere gönderemeyince sahadan mağlup ayrıldı. A Milli Takımımız'ın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada dünya basınında da geniş yer buldu. İşte o yansımalar...

GAZZETTA: MONTELLA'NIN TÜRKİYE'Sİ İNANIYOR

"Montella'nın Türkiye'si inanıyor, kendi kalesine attığı gol rüyayı söndürüyor. Hollanda yarı finalde. İtalyan koçun takımı Akaydın ile öne geçti, ancak ikinci yarıda Oranje 6 dakika içinde De Vrij ve Muldur'un kendi kalesine attığı gollerle maçı çevirdi: 10 Temmuz'da İngiltere ile karşılaşacaklar. Hollanda, sonuncusundan tam on yıl sonra büyük bir turnuvada yarı finale yükseldi. 5-6 Temmuz 2014 gecesi, Brezilya Dünya Kupası'nın sürprizi Kosta Rika'yı mağlup etmişti. Bu kez de en ilginç yabancı olan Vincenzo Montella'nın Binbir Gece Türkiye'sini evine gönderdi ve Avrupa Şampiyonası'nın sondan bir önceki perdesine girdi. Türk stoperin golle ilişkisi almanaklara geçecek cinsten, Verbruggen'i alttan cezalandırmak için soyguncu tarzında yaptığı kafa vuruşu. Ve herkesi 1-0'la dinlenmeye gönderdi."

BILD: ALTI DAKİKA YETTİ

"Hollanda birkaç istisna dışında uzun süre hayal gücünden yoksun kaldı ve neredeyse hiç tehlikeli hareket yapamadı. Keoman devre arasında Weghorst'u oyuna alarak reaksiyon gösterdi ancak Türkiye şansını denedi. Arda Güler serbest vuruşta direği geçmeyi başaramadı. Sonunda iki iyi hamle ve altı dakika Hollandalıların partisini kutlaması için yeterli oldu."

KICKER: ÇILGIN YARI FİNAL MÜCADELESİ

"Hollanda Türkiye karşısında gerilimi tersine çevirdi. Türkiye uzun süre 1-0 önde götürdüğü çeyrek final maçını Hollanda altı dakika içinde çevirmeyi başardı ve maçın sonunda da daha uzun süre nefes aldı. Hollanda, Türkiye karşısında uzun süre geride kaldı ve sönük bir görüntü çizdi."

TUTTOSPORT: SAMET AKAYDİN ŞAŞIRTTI

"Kenan Yıldız denedi, Samet Akaydın şaşırttı: Türkiye geri dönüşte yenildi, Hollanda yarı finalde. Turuncular 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Euro 2024 finalinde yer almak için İngiltere ile oynayacaklar."

SPORTMEDIASET: TÜRKİYE BAŞI DİK BİR ŞEKİLDE VEDA ETTİ

"Futbolun güzelliği, her şeyin birkaç dakika içinde değişebilmesidir: ilk yarıda baskın olan Türkiye, ikinci yarıda Hollanda tarafından yakalandı ve geçildi; Montella'nın takımı finalde eşitliği sağlamak için en az üç şans elde etti. Yılmayan Hollanda ikinci yarıda pes etmeyerek ve oyuncularının klasına güvenerek yarı finale yükseldi ancak Türkler eğlenceli ve muhteşem bir maçta sergiledikleri cesaret ve iyi oyunun ardından başları dik bir şekilde turnuvaya veda etti."

MARCA: KOEMAN'IN HOLLANDASI TÜRK MUCİZESİNİ DURDURDU

"Ronald Koeman'ın Hollanda'sı karakterini, becerisini ve kalitesini kullanarak 'Türk mucizesini' durdurdu, geriden geldi ve yarı finale yükseldi. Hollanda, 14 Temmuz'da Berlin'de düzenlenecek finalde yer almak için yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak. Arda Güler'in Türkiye'sini 2-1 yenen Hollanda, Arda Güler'in sağ ayağıyla yaptığı asistle durumu 1-0 yaptı."

MARCA: HERKES GİDER, ANCAK İYİ OLANLAR İZ BIRAKIR

"Arda Güler Avrupa Şampiyonası'ndan ayrılıyor. Sonunda, er ya da geç, herkes ayrılır ama iyi olanlar iz bırakır. Madridli oyuncu bunu hem sol ayağıyla hem de Türkiye'nin Hollanda'ya attığı golde Samet Akaydın'a asist yaptığı sağ ayağıyla yaptı. Türkler için bir başka maç, son maç ve sansasyon yine Arda Güler'di."

AS: ARDA GÜLER MARADONAVARİ...

"De Vrij ve Gakpo, Koeman'ın Hollanda'sını yarı finale taşımak için Madrid'li yıldızdan neredeyse Maradonavari bir performans daha çıkardı."

MUNDO DEPORTIVO: BU GÖRÜNTÜ HER ŞEY ANLATIYOR

"Görüntü her şeyi anlatıyor. Clement Turpin, Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Hollanda-Türkiye maçının bitiş düdüğünü çalıyor ve bir Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde kazananlar ve kaybedenler arasındaki duygu zıtlığı açıkça görülüyor. Oranje oyuncuları yarı finale yükseldikleri için sevinçten havalara uçarken, tüm Osmanlı oyuncuları kaçırdıkları fırsatın farkında olarak keder içinde sahaya yığılır. Biri hariç hepsi. Arda Güler takım arkadaşlarını teker teker teselli etmeye geliyor. Vincenzo Montella'nın kadrosunun en genci, Avrupa Şampiyonası'nın sansasyonlarından biri, acı yenilgiye rağmen 19 yaşına sığmayan bir olgunluk gösteriyor. Bir kez daha milli takımının lideri olarak ortaya çıktı, Ronald Koeman'ın takımına liderlik etmek için oyunu ve hareketleriyle komuta ediyor."

PAIS: ARDA GÜLER'İN YAKTIĞI ATEŞ

"Hollanda, Arda Güler'in ateşlediği Türk ateşini cehennemini söndürdü. Hollanda tutkulu bir atmosferde geri dönüyor ve İngiltere ile karşılaşmaları bir başka derbi olmaya hazırlanıyor."

RELEVO: TÜRK GAZETECİLER BİLDİ

"Yıl boyunca İspanyol gazeteciler Türk meslektaşlarından mesajlar aldı. "Arda Güler neden oynamıyor? Ancelotti ona bir şans vermeli" diye sordular. Sonra birbiri ardına tahminlerde bulundular: "Göreceksiniz. Arda Güler Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nın yıldızı olacak". Neredeyse tutturdular."

DAILY MAIL, BARIŞ ALPER, FERDİ VE ARDA GÜLER'E HAYRAN KALDI.

FERDİ KADIOĞLU: Mücevher gibi bir oyuncu. Doğduğu ülkeye karşı hem hücumda hem de savunmada fırtına gibi bir performans göstererek sol kanadı kendi sahası haline getirdi. Bu formuyla en iyi beş ligden birinde büyük bir kulübe katılacaktır.

BARIŞ ALPER YILMAZ: Avusturya karşısında kanatta oynadı ama burada orta sahada başladı. Van Dijk veya De Vrij'e bir an bile rahat vermedi ve kaybeden tarafta olduğu için çok şanssızdı.

ARDA GÜLER: Ne yetenek ama. Sağda başladı ama istediği yere sürüklendi. Açılış vuruşu için zayıf ayağıyla harika bir top çıkardı ve ikinci yarıdaki serbest vuruşuyla direğe çarptı. Bu çocuk için limit gökyüzü.