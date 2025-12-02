Süper Lig'de ilk iki sırada yer alan Galatasaray ile Fenerbahçe, 14. haftadaki derbide karşı karşıya geldi. Leroy Sane'nin golüyle öne geçen Galatasaray, devreyi önde tamamlarken Fenerbahçe, ikinci yarının uzatmalarında Jhon Duran'la beraberlik golünü buldu.

90 dakika 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Mücadelenin ardından Avrupa basını derbiyi değerlendirdi.

İspanyol basınında AS'ta yer alan haberde derbi için "Jhon Duran, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin kahramanı oldu." ifadeleri yer aldı.

Maça ilişkin ayrıca, "Jhon Duran için Fenerbahçe'nin kurtarıcısı olmak bir alışkanlık haline geliyor. Beşiktaş derbisinde bunu başardı ve şimdi Galatasaray'a karşı da aynısını yaptı. Kolombiyalı forvet, 63. dakikada En-Nesyri'nin yerine oyuna girdi ve maçın son dakikalarında lig liderine karşı bir puanı kurtaran golü kaydetti." ifadeleri yer aldı.

AS'taki maç haberinde ise mücadeleye ilişkin, "Asensio'nun Fenerbahçesi İstanbul'u alevlendirdi. Marco Asensio'nun Fenerbahçe'si, Süper Lig liderliğini ele geçirmek amacıyla Galatasaray derbisini takvimde işaretlemişti. Ancak bunu başaramadılar. Jhon Duran'ın uzatma dakikalarında attığı gol, maç öncesi var olan bir puanlık farkı değiştirmedi." denildi.

Mundo Deportivo'daki haberde derbiyle ilgili, "Jhon Duran, Türk futbolunun klasiğinde Fenerbahçe'yi kurtardı. Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 96. dakikada attığı golle Galatasaray karşısında 1-1'lik beraberliği yakaladı ve Galatasaray karşısında yenilgiyi önledi." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basınında Tuttomercato ise derbiyi, "Galibi olmayan İstanbul derbisi. Süper Lig'de zirvedeki ve ikinci sıradaki takımlar arasındaki maç 1-1 sona erdi. Jhon Duran, Fenerbahçe'yi kurtardı." şeklinde gördü.

Portekiz basınından A Bola, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için şu ifadelere yer verdi, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Süper Ligi karıştırdı. Son şampiyonun galibiyetine yakın görünen maçta yedek kulübesinden oyuna giren Jhon Duran, puan farkını daha da açabilecek skoru engelledi."

Record ise maça ilişkin şu değerlendirmede bulundu, "Fenerbahçe, heyecan dolu derbide Galatasaray karşısında son dakikada beraberliği yakaladı. Galatasaray adına ilk golü Sane attı, Duran 90+5'te beraberliği sağladı."

Fransız basınında L'Equipe, maça ilişkin değerlendirmesinde, "Galatasaray, İstanbul derbisinden pişmanlıklarla ayrılıyor. Jhon Duran'ın son dakikadaki golünün ardından Fenerbahçe ile berabere kalan Süper Lig lideri, Leroy Sane'nin açılış golünü attığı maçta iki puanı kaybetti." ifadelerine yer verdi.

Kolombiya basınından El Tiempo'daki haberde, "Jhon Duran rahat bir nefes aldı. Derbide Fenerbahçe'ye puanı getiren golü attı. Duran maça yedek kulübesinde başladı ve forma alma şansı bekledi. Ancak hayal kırıklığına uğratmadı." denildi.