Dünya basını, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho için düzenlediği imza törenini konuşuyor. Birçok haberde taraftarlardan övgüyle bahsedilirken Marca Gazetesi, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imzası için "İnanılmaz ama gerçek" ifadelerini kullandı.

Mirror: "Jose Mourinho binlerce taraftarın önünde takımın yeni patronu oldu, Fenerbahçe taraftarına söz verdi."

Daily Mail: "Portekizli efsane 5 ay sonra futbola döndü. Jose, İstanbul'da on binlerce kişilik coşkulu bir taraftarın önünde tanıtıldı."

Goal: "Binlerce taraftar önünde imzayı atan Jose Mourinho, Fenerbahçe taraftarını cesur vaatlerle coşturdu."

Bild: "Jose Mourinho pop yıldızlarının aşina olduğu bir coşkuyla karşılandı."

AS: "Şampiyonluk kutlamaları coşkusunda geçen törende Mourinho, "Artık bu forma benim derim gibi" dedi."

The Sun: "Küçük ordu! Jose Mourinho'yu tanıtırken on binlerce taraftar meşaleler, tezahüratlarla yeni teknik direktörlerini bağırlarına bastı."

BBC: "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho "Bu forma artık benim derim gibi" sözleriyle taraftarları coşturdu."

Athletic: "Statta on binlerce taraftar vardı. 200 bini aşkın kişi de töreni YouTube'dan izledi."

GiveMeSport: "Jose Mourinho, Fenerbahçe hocası olarak yaptığı ilk açıklamalarla taraftarlar arasında çılgın sahnelere sebep oldu."

Marca: "İnanılmaz ama gerçek! Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. 'Özel Biri' için Fenerbahçe'de çılgın bir tören düzenlendi."

A Bola: "Binlerce taraftar önünde yeni teknik direktör olarak imza atan Jose Mourinho'nun gülümsemesi dikkat çekti. Portekizli hocanın imza törenini statta on binler, youtube canlı yayınında ise 250 binden fazla izleyici takip etti."

Sky Sports: "Jose Mourinho Fenerbahçe taraftarları tarafından bir kahraman gibi karşılandı."

Record: "İstanbul'da çılgın atmosfer! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanan Jose Mourinho "Artık ben de ailenize aitim" dedi."

O Jogo: "Jose Mourinho, Boğaz'da tekne turu sonrası Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda binlerce coşkulu taraftar önünde resmi imzayı attı ve "Burada daha kazanmadan seviliyor gibi hissediyorum" dedi."