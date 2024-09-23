Kadıköy'de Jose Mourinho'nun çalıştırdığı namaplup Fenerbahçe'yi üstün bir futbolla 3-1 yenen Galatasaray, gündeme damgasını vurdu. Sarı kırmızılıların 'Ağlayan biri' paylaşımı, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu dış basında olumsuz bir şekilde manşetlere taşıdı. En önde gelen haber kuruluşlarından gelen derbi yorumları şöyle:

Voetbalzome: "Aslan, Fenerbahçe'yi çukura düşürüp arayı açtı."

Vi.nl: "Galatasaray, Fenerbahçe'ye eziyet etti."

O Jogo: "Galatasaray, Mou'lu Fener'i dağıttı."

MOU'YA 'AĞLAYAN BEBEK' DEDİLER

AS.com: "G.Saray, resmi hesaplarından Mourinho'ya ağlayan bebek dedi. 'Özel Olan'ı bir numaralı ağlayan bebek haline dönüştürdüler."

Relevo: "G.Saray, İspanyolca'da ağlayan bebek anlamına gelen Mourinho'lu bir kitap yayınladı. Geçen sezon 12 puan bırakan takımın arkasında kalan Fenerbahçe, 5 puan geride. Mourinho büyük tehlike içinde."

Marca: "Jose Mourinho 'ağlayan adam' kapağıyla Galatasaray'ın kitabında."

Sport Mediaset: "Mertens'in takımı Mou'yu cezalandırdı."

HEMEN STADYUMU TERK ETTİ

DarioAs: "Fenerbahçe'nin son Türkiye şampiyonu Galatasaray'a 1-3'lük ağır yenilgisi nedeniyle İstanbul'un Asya yakası kabus dolu bir gece yaşadı."

Daily Mail: "Basın toplantısına katılmayı reddeden Mourinho, 'Ağlayan Adam' olarak alay konusu oldu. Bitiş düdüğünün ardından fazla oyalanmak istemediğini belirterek, maç sonrası düzenlenen basın toplantısına katılmadan Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan ayrılma kararı aldı. Galatasaray'ın paylaşımında, bir kitabın 'Ağlayan adam'ı oldu."