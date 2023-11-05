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Spor

Dünya basınında gündem Wilfried Zaha! ''Aslan, Zaha sayesinde kazandı''

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçında attığı 2 golle dünya basınında gündem oldu. Başarılı oyuncu için 'Wilfried zirveyi seviyor ve Galatasaray'ı zirvede tutuyor.' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Akşam5 Kasım 2023 Pazar 10:37 - Güncelleme:
Dünya basınında gündem Wilfried Zaha! ''Aslan, Zaha sayesinde kazandı''
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2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında takımın gollerine imza atan Wilfried Zaha, gündeme de damgasını vurdu. 30 yaşındaki futbolcu yaklaşık 1.5 sene sonra ilk kez bir karşılaşmada 2 gol atmayı başardı, bunun dışında 6 top çalma ile Torreira'dan sonra sahanın en çok top kazanan ismi oldu.

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Gollerinin yanı sıra estetik çalımlarıyla da taraftara parmak ısırtan Fildişili futbolcu için dünya basınında övgü dolu değerlendirmeler görüldü. İşte Zaha hakkında yazılanlar:

"ZAHA YANIYOR"

Afrik-foot: "Wilfried Zaha yanıyor. Hakim Ziyech için de gelecek adına önemli bir adım. Okan Buruk onu Zaha gibi yavaşça ısındırmaya çalışıyor."

Onefootball: "Wilfried Zaha, Galatasaray adına fark yarattı."

Rtl: "Galatasaray, Zaha ile üst üste 10'uncu galibiyetini aldı."

Tuttomercato: "Aslan, Zaha sayesinde kazandı."

Koha: "Ve Galatasaray, Zaha ile maçı kazanır."

Sportklub.n1info: "Wilfried zirveyi seviyor, Galatasaray'ı zirvede tutuyor."

Elobservador: "Galatasaray'ı Zaha taşıdı."

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