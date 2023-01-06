Dünya derbisinde nefesler tutuldu! Okan Buruk mu, Jorge Jesus mu? Taktik savaşları...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray 397. kez karşı karşıya gelecek. Dünya derbisinde iki takım kozlarını 8 Ocak Pazar akşamı saat 19.00'da paylaşacak. Genel istatistik baz alındığında Fenerbahçe 147 kez galip gelerek ezeli rekabeti önde götürüyor. Galatasaray ise 123 kez galip gelmiş ve 126 maç ise berabere bitmişti.

Uzun yıllar sonra iki ezeli rakip ve iki ebedi dostun şampiyonluk yarışı verdiği sezonda Pazar akşamı oynanacak maç şampiyonluk açısından hayati bir önem taşıyor. Peki takımlar sahaya nasıl çıkacak, hangi formasyonu kullanacak. Nasıl bir taktik savaşı verecek bundan bahsedeceğiz.

OKAN BURUK'UN OYUN ANLAYIŞI

Derbi analizine misafir takım Galatasaray ile başlayalım. Bir Galatasaray efsanesi olan Okan Buruk formasını terlettiği sarı kırmızılı kulübe hoca olarak katılmanın onurunu yaşıyor. Galatasaray'a gelene kadar birçok Anadolu takımını çalıştıran Buruk, başarılı bir kariyer çizmiş ve son olarak Başakşehir ile lig şampiyonluğu yaşamıştı. Oyun anlayışı olarak topa sahip olmak isteyen Buruk, kaliteli ayaklara ihtiyaç duyuyor. Çalıştırdığı eski takımlarda genellikle tek 6 numara kullanıyor ve önlerinde iki 10 numara karakterli oyuncu tercih ediyordu. Galatasaray'da ise 6 numara olan Torreira'nın yanında Midtsjø ya da Sergio Oliviera'yı kullanmayı tercih ediyor. Bunun ana sebeplerinden biri ise ön alanda kullandığı yıldız oyuncu Dries Mertens'in fiziksel durumunun yaşı nedeniyle çokta iyi seviyede olmaması şeklinde yorumlanabilir. Genellikle geçiş hücumunu çokça kullanan tecrübeli hoca kanat oyuncularına fazlasıyla önem veriyor. Çünkü hızlıca sonuçlandırılması gereken ataklarda kanat oyuncularının sprint özelliği ve bitiricilikleri son derece önemli bir mesele haline geliyor. Bekleri oyuna dahil etmeyi seven Buruk'un ise burada bir dezavantajı bulunuyor. Çünkü hocanın oyun anlayışında beklerin teknik yeterlilikleri takımın gerisinde olmamalı. Her ne kadar Sacha Boey bu ihtiyacı karşılasa da sol taraf için aynı şeyi söylemek güç. Leo Dubois'in olmadığı denklemde Emre Taşdemir ya da Van Aanholt burada ki teknik yeterliliği en azından Okan hocanın istediği şekilde karşılayamıyor. Stoperlerinden de oyun kurma görevi bekleyen Okan Buruk için Abdülkerim Bardakçı'da pek istenilen seviyede değil. Geriden oyun kurarken orta sahada iki defansif özellikli oyuncu kullanmasının nedeni Sergio Oliviera'nın oyun kurma özelliğinden kaynaklandığını söylemek çokta güç değil.

Santraforlara en iyi dönemlerini yaşatan Okan Buruk İcardi ve Gomis'ten büyük bir katkı alıyor. Fakat Seferovic bu iki oyuncunun performansına yaklaşamıyor bile. İcardi'nin sağlıklı olmadığını varsayarak, Gomis'in sahaya çıkacağını düşündüğümüz denklemde en önemli koz gene tecrübeli golcü olacak. Galatasaray açısından en önemli tercih ise hiç kuşkusuz kanat oyuncuları olacak. Uyumlu kadroyu geç bulan Buruk, Kerem ve Rashica'nın sahada olduğu denklemlerde çok daha efektif ve hareketli gözüktü. Bu iki oyuncunun oynaması Mertens ve Gomisin'de performanslarını yukarı çekti.

Galatasaray'ın bu sezon Başakşehir'i 7-0 mağlup ettiği maçta sezonun en iyi oyununu bize göstermiş ve eldeki oyuncu kadrosunun en etkili şekilde nasıl kullanıldığını bize göstermiş oldu. Santrafor bölgesi ve sol bek bölgesinde değişiklik olacağını düşünerek derbi ilk 11'inin buna yakın olduğunu düşünüyorum.

JORGE JESUS'UN OYUN ANLAYIŞI

Portekizli çalıştırıcı sezon başından beri bize birçok farklı oyun anlayışı gösterdi. Efektif ve prese dayalı bir oyun oynamayı seven tecrübeli hoca. Topa sahip olma konusunda çokta ısrarcı değil. Ön alanda şiddetli pres yaparak rakibi boğuyor ve rakip savunmanın yapacağı hataları kollayarak gol pozisyonları üretiyor. Birçok farklı taktik anlayış kullanan tecrübeli hoca, 3-5-2, 3-4-3, ve 4-4-2 dizilişlerini sahaya yansıtıyor. Öldürücü bir pres gücüne sahip olan takımda ilk 11 oyuncularından ziyade birçok değişken oyuncu kullanıp müsait 11 terimini Türk futboluna kazandırmıştı. Bahsettiğimiz efektif oyunun yanında aynı zamanda set otunu oynamayı da başaran Fenerbahçe bu tarz durumlarda yetenek kapasitesi daha fazla olan oyuncuları sahada deniyor. Savunma bölgesinde genellikle 3 savunma oyuncusu tercih eden kurt hoca, 3'lü savunmanın ortasında kullandığı oyuncunun hava toplarını karşılamasının iyi olmasını istiyor ve hava hakimiyeti yüksek bir oyuncu kullanıyor. Diğer stoperleri ise uzun topları atarak atağın yönünü değiştiren pasör stoperlerden seçiyor. Kanat bekleri için Ferdi ve Osayi'yi kullanan tecrübeli hoca Ferdi'den istediğini alsa da Osayi'nin hücum organizasyonlarındaki kısırlığı sonuca gitmryi geciktiriyor. Orta sahada ise Crespo gibi bir Dinamo kullanıyor ve genellikle onun yanında Arao gibi oyunun temposunu belirleyen ve uzun topları tehlikeli olan bir oyuncu kullanmayı tercih ediyor. Ön alanda ise bazen İrfan Can Kahveci'nin dahil olduğu oyun kuruculu bir denklem bazen ise sprint özellikli üç forvetin efektif olarak yer değiştirdiği bir sistem tercih ediyor.

İKİ TAKIMIN DEZAVANTAJLARI

Fenerbahçe'nin zayıf karnı ise stoperlerinin tam odak olmadığı durumlarda ve Gustavo Henrique'nin sprinter bir oyuncu ile baş başa kaldığı durumlarda sorun yaşaması olarak gözüküyor. Bunun yanı sıra bol gol atan bir Fenerbahçe izliyoruz fakat bu sezon derbilerde gol atamayan Fenerbahçe 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Gol yollarında maçı erken koparması halinde skoru arttıran Fenerbahçe, skorun gelmediği durumlarda bitiricilik konusunda sıkıntı çekebiliyor.

Star Gazetesi