Dünya devi Arda Güler için kesenin ağzını açtı! Rekor bonservis

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler dünya devlerini peşinden sürüklemeye devam ediyor. Son olarak Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın Arda Güler'i istediği ve ada ekibinin 25 milyon sterlini ödeyebileceği ileri sürüldü.

ARDA GÜLER, MIKEL ARTETA'NIN LİSTESİNDE

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın transfer listesi belli oldu. Listede Cody Gakpo, Lucas Paqueta, Maxwel Cornet ve Edon Zhegrova'nın yanı sıra Arda Güler de yer alıyor.

REKOR BONSERVİS

Haberde, Ada ekibinin 17 yaşındaki Arda Güler için Fenerbahçe'ye 25 milyon sterlin ödemeyi gözden çıkaracağı belirtildi. Eğer transfer bu rakamla gerçekleşirse sarı-lacivertlilerin en pahalı transferi olarak tarihe geçecek.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Arda Güler, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007-08 sezonundan bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta (17 yaş 171 gün) ulaşan oyuncu oldu.

ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 373 dakika süre aldı. 17 yaşındaki genç yıldız aldığı bu kısa sürede 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunmayı başardı.

Bu sezon ise şu ana kadar 7 resmi maçta 132 dakika süre alan Arda Güler, 4 gol ve 2 asistle skora katkıda bulundu.