Dünya devi Attila Szalai için resmen devreye girdi! Ocakta ayrılık var

12 Kasım 2021 Cuma 11:45 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 11:45

Yaz transfer döneminde uzun süre Sevilla'lı Kounde ile ilgilendikten sonra kulüplerin bonservis bedelinde anlaşamamasından sonra sezona transfersiz başlayan Chelsea, ara transfer döneminde stoper transferini bitirme konusunda kararlı. Adaylardan biri olan Fenerbahçe 'nin Macar oyuncusu Attila Szalai de listedeki isimler arasındaydı. Juventus'tan De Ligt ve Sevilla'lı Kounde listenin ilk adaylardı ancak Tuchel'in özel isteğiyle Szalai diğer iki ismin önüne geçmiş olabilir.

Kounde ve De Ligt için istenen yüksek bonservis bedellerinin yanı sıra iki oyuncunun da dörtlü savunma düzenine alışkın olması Tuchel'i düşündürüyor. Alman hocanın, Szalai'nin üçlü savunma düzeninde tecrübeli olması ve bu düzende gösterdiği başarılı performanslardan etkilendiği belirtildi. Başarılı stoper için Chelsea'nin yaptığı 23 milyon sterlinlik teklife Fenerbahçe'nin sıcak baktığı öğrenildi.