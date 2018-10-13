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Dünya devi Juventus, Matej Mitrovic'i gündemine aldı

Beşiktaş'ın performansından memnun kalmayarak gönderdiği Matej Mitrovic için Juventus'un Club Brugge'e 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

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İtalya Serie A'da zirvenin tek sahibi olan Juventus, defans hattının yaşlanması nedeniyle gelecek yıllar için de transfer çalışmalarını sürdürürken, sürpriz bir ismin gündeme geldiği kaydedildi.

İtalyan basınında yer alan detaylara göre, Juventus sezon başında Beşiktaş'tan Club Brugge'e 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle giden Matej Mitrovic'in peşinde.

Belçika ekibinin 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği kaydedilen Mitrovic'in, Beşiktaş'ta adapte olmakta zorlandığı ve bu nedenle yaz aylarında Brugge'e transfer olduğu kaydedildi.

24 yaşındaki Mitrovic, bu sezonClub Brugge'de 9 maçın tamamında oynadı ve 1 de asist yaptı.

İLK HEDEFLER DE LIGT VE MILENKOVIC

Juventus'un listesinde ilk 2 sırada ise Ajax'ın 19 yaşındaki stoperi Matthijs de Ligt ile Fiorentina'dan Nikola Milenkovic'in olduğu belirtildi.

Barcelona'nın da istediği de Ligt ve 21 yaşındaki Milenkovic için yaklaşık 55 milyon euroluk bonservis bedellerinin talep edilmesinin Torino ekibinin önündeki en büyük engel olduğu vurgulandı.

(Sporx)

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