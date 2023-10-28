Galatasaray savunmasının sigortası Abdülkerim Bardakcı, son dönemde performansıyla fark yaratıyor. Bayern Münih maçında 12 top, 7 ikili mücadele, 3 hava topu kazanan Abdülkerim Bardakcı, 6 top uzaklaştırdı, 17 hücum bölgesine pas attı, 14 kez hücum bölgesine girdi. Yıldızlar topluluğu Alman ekibi karşısında kusursuz bir oyun ortaya koyan milli stoper, kendisine hayran bıraktırırken transferin de gözde ismi oldu. Bayern maçındaki performansı, Abdülkerim'e Serie A'nın kapısını açabilir.

MILAN PEŞİNE DÜŞTÜ

Son dönemde Rus kulüplerinin transfer etmek istediği Milli stoperi, şu sıralarda İtalyan devlerinin takibe aldığı, özellikle Milan'ın devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalabileceği öğrenildi.

EN YÜKSEK NOT VERİLEN İSİMLER ARASINDA

Abdülkerim'in özellikle Bayern karşısındaki hatasız oyunu, Avrupa basınında da geniş yer bulurken, onu maçın en yüksek not verilen isimleri arasına soktu.

UCL'DE EN FAZLA İKİLİ MÜCADELE KAZANAN OYUNCU

İlk 3 hafta itibarıyla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu konumuna yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın performansı, Avrupa devlerinin de ilgisini çekti. Sarı-Kırmızılı formayla 2. sezonunu geçiren 29 yaşındaki savunmacı, kısa zamanda yaşadığı yükselişle, izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Abdülkerim geçen sezon yıllık 17 milyon TL'ye imza atmıştı. Galatasaray yönetimi, bu sezon 19 milyon 550 bin TL kazanan Abdülkerim'in ücretini bir miktar artıracak. Cimbom, 1 milyon Euro bandını koruma adına oyuncusuna 30 milyon TL önerecek.