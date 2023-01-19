Dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na kafayı taktı! Bu teklif herkesin dilinde

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerini peşine takmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılardaki başarılı performansıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu için Borussia Dortmund'dan sürpriz bir teklif geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU, AVRUPA EKİPLERİNİN RADARINDA

2020'nin yazında Galatasaray'ın 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, her geçen gün performansını arttırarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Marsilya ve Nice gibi Fransız ekiplerini peşine takan yıldız oyuncuya son olarak Alman devi Borussia Dortmund talip oldu.

BORUSSIA DORTMUND, KEREM AKTÜRKOĞLU'NU İSTİYOR

Almanya basınında yer alan habere göre; Bundesliga devi Borussia Dortmund, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor. Alman ekibi, teknik direktör Edin Terzic'in de takımında görmek istediği milli oyuncu için sarı-kırmızılılara 13 milyon euroluk teklifte bulundu.

GALATASARAY SICAK BAKMIYOR

Galatasaray'ın ise Borussia Dortmund'dan gelen teklif her ne kadar cazip olsa da takımın vazgeçilmezi olan Kerem Aktürkoğlu'nun sezon ortasında ayrılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bunların 15'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki oyuncu, 1310 dakika süre alırken 8 gol ve 2 asistle skora etki etti.