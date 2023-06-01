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Spor

Dünya devi, Kim Min-jae transferinden vazgeçti

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan PSG, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Fransız ekibi, gündeminde yer alan Kim Min-jae transferinden vazgeçti.

1 Haziran 2023 Perşembe 19:01 - Güncelleme:
Dünya devi, Kim Min-jae transferinden vazgeçti
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RMC Sport Gazetesi muhabiri Fabrice Hawkins'e göre, Paris Saint-Germain, Napoli'nın yıldız savunma oyuncusu Kim Min Jae'nin transferi için hamle yapmamaya karar verdi.

Paris ekibinin oyuncunun yüksek bonservisi nedeniyle bu transferden vazgeçtiği belirtildi.

Öte yandan Manchester United'ın Kim Min Jae'nin transferi için girişimlerini sürdürdüğü aktarıldı.

LUCAS HERNANDEZ İÇİN DEVREDE

PSG'nin sol bek transferi için de Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyi reddeden Fransız sol bek Lucas Hernandez'i kadrosuna katmayı amaçladığı ifade edildi.

2024 yılında sözleşmesi bitecek tecrübeli sol bekin takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Bayern formasıyla bu sezon 11 karşılaşmaya çıkan Hernandez, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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