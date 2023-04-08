UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları ile birlikte La Liga'nın maaş bütçesi sınırına uymakta zorluk yaşayan Barcelona, genç ve sözleşmesi biten oyuncularla ilgilenmeye başladı. Katalan devinin hedeflerinden bir tanesi de Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler...

TRANSFER İÇİN FİKİR BİRLİĞİ

Henüz 18 yaşında olmasına karşın Fenerbahçe formasıyla harika performanslar sergileyen ve takdir toplayan Arda Güler, uzun süre önce Barcelona'nın radarına girdi. Arda Güler'in birçok maçını takip ve analiz ettiren Barcelona'da teknik heyet ve gözlemciler transfer konusunda fikir birliğine vardılar.

ARDA GÜLER, PEDRI VE GAVI GİBİ

Arda Güler'in Pedri ve Gavi gibi önemli bir potansiyeli olduğunu düşünen Barcelonalı yetkililer, transfer kararı aldı.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ BONSERVİS

İspanya'dan Relevo'nun haberine göre, Fenerbahçe, Barcelona'nın gözdesi Arda Güler için 20 milyon euro'dan daha az bir bonservis bedeli talep etmeyecek.

20 MİLYON EURO ZORLAYACAK

Barcelona'nın 20 milyon euro istek karşısında transferde zorlanabileceği belirtildi. Barcelona Başkanı Joan Laporta ise kendisine gelen raporlar doğrultusunda bu transferi gerçekleştirmek için sınırları zorlayacağı, böyle bir yeteneği kaçırmak istemediği de vurgulandı.

"YAŞITLARININ ÇOK ÜSTÜNDE"

Haberin detayında, Arda Güler'in yeteneklerine de değinildi. Analizde, "1.76 boyundaki Arda Güler'in kas kütlesi gelişmiş ve yaşıtlarının çok üstünde. Doğal pozisyonu forvet arkası olmasına rağmen zaman zaman bir kanat oyuncusu ve hatta sahte 9 numara olarak oynayabilmekte." denildi.

102 DAKİKADA 1 GOLE ETKİ

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Arda Güler, bu sezon 23 resmi maçta 718 dakika buldu ve 4 gol atıp 3 asist yaptı. Arda, her 102 dakikada 1 skora etki etmeyi başardı.