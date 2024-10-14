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Spor

Dünya devi onun için geliyor! Galatasaray'ın yıldızı İspanya yolcusu

Geçen sezon Galatasaray kadrosuna katılan Kolombiyalı yıldız Davinson Sanchez için Arjantin basını bomba bir iddia ortaya attı. Sarı kırmızılı ekibe geldiği günden bu yana performansıyla büyük beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncuyu İspanya devi Real Madrid gündemine aldı ve ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

14 Ekim 2024 Pazartesi 10:46 - Güncelleme:
Dünya devi onun için geliyor! Galatasaray'ın yıldızı İspanya yolcusu
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Galatasaray'da ara transfer dönemine ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı kırmızılıların yıldız ismi Davinson Sanchez için reddedilmesi zor bir teklif kapıda...

YILDIZLARA İLGİ SÜRÜYOR

Avrupa'nın önemli ekiplerinin Süper Lig'in devlerine yönelik ilgisi sürüyor. Yaz transfer döneminde birçok yıldızına duyulan ilgi gündem olan Galatasaray'ı ara transferde de zorlu bir mücadele bekliyor.

BU KEZ BİR DEV KAPIDA

Galatasaray'ın kapısı, ara transfer döneminde reddedilmesi zor bir teklif ile çalınabilir. Süper Lig'den son olarak Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid'in ara transferde Galatasaray'ın yıldızı için harekete geçeceği belirtiliyor. Hem kulüp hem de oyuncu cephesinde reddedilmesi zor bir teklif gelebilir.

DAVINSON'UN PEŞİNDELER!

2023 sezonunun yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Davinson Sanchez, geldiği günden bu yana fark yarattı. Sarı kırmızılı formayı giydiği günden bu yana Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri olan Kolombiyalı futbolcu ile ilgili olarak beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınından Ole'nin haberine göre İspanya La Liga devi Real Madrid, 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.

YÜKLÜ BİR TEKLİF GELEBİLİR

Bu doğrultuda devre arası transfer döneminde Cim Bom'un kapısının çalınabileceği öne sürüldü. Gelen haberlere göre Eflatun-Beyazlılar, yüklü bir bonservis bedeli önerisinde bulunarak, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Davinson Sanchez'in de böyle bir teklif gelmesi durumunda Başkent ekibine gitmeyi istediği bildirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 7 maça çıkan Sanchez, 1 gol ve 1 asist yaparak katkı sağlamış durumda.

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