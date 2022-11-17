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Spor

Dünya devi onun peşinde! Arda Güler'e bir talip daha çıktı

Napoli'nin takip ettiği Arda Güler'e bir dünya devi daha talip oldu. Fenerbahçeli genç yıldız Arda Güler için Barcelona'nın da harekete geçtiği ve oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

17 Kasım 2022 Perşembe 17:57 - Güncelleme:
Dünya devi onun peşinde! Arda Güler'e bir talip daha çıktı
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Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler için sürpriz bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Napoli'nin talip olduğu Arda Güler'i Barcelona'nın da yakından takip ettiği ileri sürüldü.

BARCELONA, ARDA GÜLER'İN PEŞİNDE

İspanya basınında yer alan habere göre, A Milli Takım'a da ilk kez seçilen 17 yaşındaki futbolcunun gelişimini Barcelona'nın da yakından takip ettiği aktarıldı. Arda Güler'in oyuncu profiline de değinilirken, orta sahanın yanı sıra sağ kanatta forma giyebildiği ve yeteneği ile öne çıktığı ifade edildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan genç oyuncunun 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koyduğu belirtildi.

BAŞKAN LAPORTA DA ARDA GÜLER'İ TAKİP EDİYOR

Haberde, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın da, Arda'nın kulübe uzun vadede çok şey katabilecek bir futbolcu olduğunu düşündüğü için 17'lik genç yeteneği izlediği belirtildi. Arda Güler'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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