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Spor

Milan, Falcao'yu renklerine bağlamak için harekete geçti

İtalyan kaynaklı haberlere göre dünya devi Falcao'nun peşinde...

Sabah02.01.2020  14:11 - Güncelleme: 02.01.2020  14:11

Galatasaray'a sezon başında büyük uğraşlar sonucu Monaco'dan trasnfer edilen Radamel Falcao, beklentileri karşılayamadı. Dünya yıldızı golcü, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de Galatasaray forması ile 7 maça çıkarken, 3 kez gol sevinci yaşadı. Falcao bu golleri, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk karşılaşma olan Kasımpaşa ve son karşılaşma olan Antalyaspor maçlarında (2) attı. Falcao, 5 maça ilk 11'de başlarken, yalnızca 1 karşılaşmada 90 dakika sahada kalabildi.

İTALYANLARDAN SÜRPRİZ İDDİA!

Falcao'nun Galatasaray'daki performansı tartışılırken, İtalya'dan gelen haberler gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre, daha önce birçok dev kulübün formasını giyen Falcao için Milan devrede...

Haberde, Milan'ın daha önce de Falcao'ya talip olduğu belirtilirken, bu transferin ocak ayında gerçekleşebileceği aktarıldı. Falcao'nun Galatasaray ile oldukça iyi bir sözleşme imzaladığının vurgulandığı haberde, yine de transfere açık kapı bırakıldı.

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