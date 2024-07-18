Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta genç yıldız Semih Kılıçsoy hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Planeta Madrid'de yer alan habere göre Real Madrid, Beşiktaş ve A Millî Takım'ın yıldızı Semih Kılıçsoy'u takibe aldı.

CALAFAT YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen haber sitesinde, Los Blancos'un şef scoutu Juni Calafat'ın, 18 yaşındaki golcüyü yakından takip ettiği bildirildi.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: "Juni Calafat ve ekibi, kariyerlerinin bir noktasında futbol tarihinin en büyük kulübünün formasını giyebilecek birçok genç futbolcu üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri Türkiye'den, adı Semih Kılıçsoy, 18 yaşında ve Türkiye'nin en prestijli kulüplerinden biri olan Beşiktaş'ta oynuyor.

PREMIER LİG KULÜPLERİ DE İSTİYOR

Oyuncuyla sözleşme imzalamak isteyen birkaç Premier Lig kulübü var ancak henüz hiçbiriyle prensip anlaşmasına varılmadı. Kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi var ve Transfermarkt ona 12 milyon euro değer biçiyor.

ÖNCELİK DEĞİL AMA MADRID'İN GÖZÜ ÜZERİNDE

Semih, Real Madrid için bir öncelik olarak görülmüyor ya da proje için en cazip oyuncular listesinde yer almıyor ama kulübün gözü, onun üzerinde. Semih, önemli bir forvet olmak için çok iyi niteliklere sahip.