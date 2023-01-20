Dünya devinden Ferdi Kadıoğlu için inanılmaz teklif! Rakam bile belli oldu

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızlarından biri olan Ferdi Kadıoğlu için Avrupa ekipleri sıraya girdi. Son olarak Alman devi Borussia Dortmund'un istediği genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden en az 20 milyon euro bekleniyor.

FERDİ KADIOĞLU, DEĞERİNE DEĞER KATTI

2018'in yazında Fenerbahçe'nin NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilerde her geçen sezon üstüne koyduğu performansıyla değerine değer kattı. 23 yaşındaki milli oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

ALMAN DEVİ, FERDİ KADIOĞLU'NA TALİP OLDU

Almanya basınında yer alan habere göre; Bundesliga devi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu. Alman ekibi, 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertliler ile girişimlerine başladı.

FENERBAHÇE, BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Sarı-lacivertli yönetim talipleri artan Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi. Fenerbahçe, milli oyuncu için en az 20 milyon euro bekliyor. Borussia Dortmund'un yapacağı teklif ise merak konusu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 27 resmi maça çıktı ve bunların 25'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2288 dakika süre alan 23 yaşındaki milli oyuncu, 2 asistle skora etki etti.