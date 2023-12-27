Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski ülkesinde gündem oldu.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Polonya basınında yer alan haberde, 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe forması altında 28 maçta 11 gol, 10 asistlik performans sergilediği hatırlatıldı. Bu rakamların Fenerbahçe'nin Szymanski transferinde iyi bir anlaşma yaptığını gösterdiği kaydedildi. Szymanski'nin ayrıca taraftarlar tarafından sevilen bir oyuncu haline geldiği aktarıldı.

TRANSFER

Transfer konusunda ise Sebastian Szymanski'nin geleceğinin şu anda belirsiz olduğu ifade edildi. Szymanski'nin takımın en önemli isimlerinden biri olduğu ve sezonun ortasında Polonyalı yıldızı satmanın akıllıca olmayacağına dair görüşlerin olduğu iddia edildi.

İLGİLENEN TAKIMLAR

Öte yandan Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki transferinden çok iyi bir bonservis bedeli kazanabileceği vurgulandı. Polonyalı yıldızla ilgilenen kulüpler olarak; Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Napoli gösterildi.

SEZON SONU FARKLI OLABİLİR

Fenerbahçe'nin haziran ayındaki dönemde Szymanski'nin olası satışı için daha istekli olabileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN ÖDEDİĞİ RAKAM

Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

KONTRATI 2027'YE KADAR

Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.