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  • Dünya devleri onun peşinde! Semih Kılıçsoy için rekor bonservis
Spor

Dünya devleri onun peşinde! Semih Kılıçsoy için rekor bonservis

Beşiktaş'ta genç oyuncu Semih Kılıçsoy, başarılı performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, dünya devlerinin sıraya girdiği Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi. İşte detaylar...

Fanatik6 Şubat 2024 Salı 09:36 - Güncelleme:
Dünya devleri onun peşinde! Semih Kılıçsoy için rekor bonservis
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Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları da Avrupalı devlerin dikkatini çekmeye başladı.

SEMİH RÜZGARI ESMEYE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın bu sezon futbol sahnesine çıkardığı genç yeteneği Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında da iki golü ile zaferi getiren isim oldu. 18 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'a da göz kırparken, Avrupa'nın dev ekiplerinin de radarına girdi.

DÜNYA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Tottenham, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Aston Villa ve E.Frankfurt gözlemcileri, oyuncuyu yakın takibe alırken maçlara da kulüp yetkililerini göndermeye başladı.

BONSERVİS FİYATI BELLİ OLDU

Beşiktaş yönetimi, Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirlerken 25 milyon euro altındaki teklifleri dikkate almayacak.

SEZON PERFORMANSI

Genç forvet bu sezon takımı ile toplamda 19 maça çıkarken, 8 golü ve 1 asisti ile ortalama olarak her 103 dakikada bir skor katkısı verdi.

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