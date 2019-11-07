Dünya devleri Uğurcan Çakır'ın peşinde

Liverpool’un uzun süredir takip ettiği Uğurcan ile başka önemli takımlar da yakından ilgileniyor. Hatta bu ekiplerin, izleme heyetlerini bugünkü Krasnodar- Trabzonspor karşılaşmasına göndereceği öğrenildi. Liverpool, Manchester United ve Sevilla’nın profesyonelleri, Uğurcan’ın performansını Krasnodar Stadı’nda takip edecekler.

20 milyon Euro...

Dolayısıyla başarılı kaleci bugün sadece takımı için değil, kendisini göstermek için de sahaya çıkacak. Daha önce verdiği röportajlarda, “Hedefim Trabzonspor’da şampiyonluk yaşayıp, sonrasında Avrupa’ya gitmek” diyen Uğurcan için Bordo-Mavili yönetimin beklentisi büyük. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Uğurcan için kapıyı 20 milyon Euro’dan (127 milyon TL) açıyor.

2025’e kadar kontratı var

Avrupa kulüplerinin ilgisini göz önünde bulunduran Trabzonspor Yönetimi, sezon başında Uğurcan Çakır’ın mukavelesini uzatmış ve ücretine de iyileştirme yapmıştı. Yıllık maaşı 3.5 milyon TL’ye çıkartılan Uğurcan’ın kontratı, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025’e kadar uzatıldı. 23 yaşındaki başarılı eldivenin kontratında herhangi bir serbest kalma bedeli ise yer almıyor.

(Fanatik)