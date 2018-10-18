Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Okçuluk sporuna sahip çıkalım

İZMİR Milli Eğitim Müdürlüğü ile Okçular Vakfı arasında okçuluk eğitimi verilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, geçen yıl İstanbul Milli Eğitim müdürlüğü ile çalışma yaptıklarını olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Erdoğan, “Geleneksel sporlarımız daha fazla çocuğumuz, gencimiz tarafından iştigal alanı olarak belirlendiğinde kültürümüze çok ciddi katkı sağlayacaktır. Okçuluk sporuna sahip çıkalım. Yaptığımız çeşitli faaliyetler sayesinde faal lisanslı okçu sayısı 5-6 kat arttı” dedi.