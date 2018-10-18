Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Okçuluk sporuna sahip çıkalım

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, okçuluğun hak ettiği yere kavuşması için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, bu sayede faal lisanslı okçu sayısının 5-6 kat arttığını söyledi.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İZMİR Milli Eğitim Müdürlüğü ile Okçular Vakfı arasında okçuluk eğitimi verilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, geçen yıl İstanbul Milli Eğitim müdürlüğü ile çalışma yaptıklarını olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Erdoğan, “Geleneksel sporlarımız daha fazla çocuğumuz, gencimiz tarafından iştigal alanı olarak belirlendiğinde kültürümüze çok ciddi katkı sağlayacaktır. Okçuluk sporuna sahip çıkalım. Yaptığımız çeşitli faaliyetler sayesinde faal lisanslı okçu sayısı 5-6 kat arttı” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Ahlat Ağacı´ Londra Film Festivali´nde

´Ahlat Ağacı´ Londra Film Festivali´nde

Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Ara Güler'in keşfettiği Aphrodisias kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

İşte vatandaşlık veya süresiz oturum satan ülkeler

İşte vatandaşlık veya süresiz oturum satan ülkeler

Ara Güler vefat etti

Ara Güler vefat etti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA