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Spor

Dünya Etnospor Konfederasyonu, depremzedelere yardım eli uzatmaya devam ediyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu, 'Asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için bölgeye kurulan dayanışma obalarının sayılarını artırıyor.

AA24 Mart 2023 Cuma 14:37 - Güncelleme:
Dünya Etnospor Konfederasyonu, depremzedelere yardım eli uzatmaya devam ediyor
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Konfederasyondan yapılan açıklamada, depremzedeler için ilk olarak Kahramanmaraş Kılavuzlu Millet Bahçesi'nde 232 adet geleneksel çadır kurulduğu bildirildi.

Konfederasyonun, obaların sayılarını artırmak için Güngören Belediyesi'nin iş birliğiyle Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 90, Üsküdar Belediyesi'nin iş birliğiyle Adıyaman'da 200 adet çadırın daha kurulumunu gerçekleştirdiği kaydedildi.

- DAYANIŞMA OBALARININ KURULUMLARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, depremzedelerin geçici olarak çok daha iyi şartlarda barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için farklı iş birlikleriyle dayanışma obalarının kurulumuna devam edileceği belirtildi.

Kahramanmaraş'a bağlı Onikişubat ilçesinin Avşar Mahallesi'nde 90 çadırlık bir alan daha kurulduğu bildirildi.

- DEPREMZEDELER İÇİN AŞEVİ HİZMETİ İLE KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİK DE YAPILIYOR

Açıklamada ayrıca konfederasyonun, geleneksel Kırgız ve Kazak çadırlarından oluşan obalarda, depremzedeler için aşevi hizmetinin yanı sıra birçok kültürel ve sosyal etkinlik de yaptığı aktarıldı.

Çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) okulları iş birliğiyle hibrit model ders imkanları sunulduğu, kadınlara yönelik el sanatları kursları gerçekleştirildiği belirtildi. Aynı zamanda alanda geleneksel okçuluk, binicilik gibi faaliyetlere de yer verildiği kaydedildi.

Depremzedelere yönelik psikososyal destekler ve çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerin de devam ettiği bildirildi.

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