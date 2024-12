Dünya Fair Play Konseyinden Türkiye'ye 4 ödül

CIFP Başkanı Dr. Jeno Kamuti, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı ve CIFP Başkan Yardımcısı Erdoğan Arıpınar'a gönderdiği yazıyla ödüllerden dolayı Türkiye Fair Play Komisyonunu ve kazananları kutlarken, ödül töreninin 2025 yılında yapılacağını ve program tarihinin daha sonra bildirileceğini açıkladı.

Türkiye'nin Davranış Dalı, Kariyer Dalı ve Tanıtım Dalı ödülü olmak üzere 3 temel kategoride aldığı ödüller, gerekçeleri ve sahipleri şöyle oldu:

DAVRANIŞ DALI

Şeref Diploması:

-Ebru Kavzan

Eskrim Antrenörü Ebru Kavzan, Okul Sporları Eskrim İl Birinciliği yarışları kılıç dalında küçük kızlar kategorisinde yapılan müsabakada, kızı Duru Kavzan'ın 1'inci olduğunun açıklanması üzerine bunun yanlış olduğunu dile getirdi. Hem annesi hem de kızının antrenörü olan Ebru Kavzan, itiraz ederek yetkililere 1'inci olanın Ece Kanlı olduğunu bildirmiş, hakemlerin de yanlışı düzeltmesini sağlamıştı.

TANITIM DALI

Şeref Diploması:

-Türkiye Voleybol Federasyonu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türkiye'de ilk kez mini ve midi voleybol liglerinde Temiz Oyun, İyi Davranış, Beyaz Kart Uygulamasını başlatarak Fair Play ruhunun gelişmesine yönelik önemli katkıda bulunmuştu.

-Can Yayınları

Darüşşafaka Spor Kulübü ile iş birliği yapan Can Yayınları, kulübün altyapı takımlarının tüm iç saha maçlarında hem ev sahibi hem misafir takımının tüm oyuncularına sezon boyunca edebiyat dünyasının önemli eserlerini armağan etti. Aynı zamanda Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oluşturulan 200 kişilik Can Tribününden bilet satın alanlara bir kitaba sahip olmalarına olanak sağlandı.

KARİYER DALI:

Şeref Diploması:

-Doç. Dr. Recep Cengiz

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Cengiz, yazdığı What is (Not) Fair Play kitabıyla ödül sahibi oldu. Fair Play Komisyonunun Üniversiteler Fair Play Kervanı programına katılan Doç. Dr. Recep Cengiz, insanları Fair Play'e davet ediyor.