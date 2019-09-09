27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7578
  • 6,3675
  • 278.408
  • 100491
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dünya futbol tarihinin milyar avroluk ilk kadrosu Manchester City'de

İngiltere Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu Manchester City, mevcut kadrosu için ödediği 1 milyar 14 milyon avroluk bonservisle tarihin en pahalı futbol takımı oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu Manchester City, mevcut kadrosu için ödediği 1 milyar 14 milyon avroluk bonservisle tarihin en pahalı futbol takımı oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki 98 takımı kapsayan bir rapor hazırladı.

Buna göre, son 2 yılın Premier Lig şampiyonu Manchester City, kadrosundaki oyuncuların bonservisleri için harcadığı 1 milyar 14 milyon avroyla futbol tarihinde milyar avro barajını geçen ilk takım unvanını aldı.

Bu yaz transfere 168 milyon avro harcayan Manchester City, teknik direktörü Pep Guardiola'nın göreve başladığı 2016 yazından bu yana 750 milyon avronun üstünde bonservis bedeli ödedi.

222 milyon avroyla tarihin en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcusu Neymar'ı kadrosunda barındıran Paris Saint-Germain, 913 milyon avroyla 2. sırada yer aldı.

307,5 milyon avroyla yaz transfer döneminin en fazla para harcayan kulübü Real Madrid de 902 milyon avroluk toplam harcamasıyla bu iki ekibi takip etti.

Bundesliga takımlarından Paderborn ise 4 milyon avroyla Avrupa'nın 5 büyük liginde kadrosunu en ucuza kuran kulüp oldu.

Kadroları için ortalama 345 milyon avro harcayan Premier Lig ekiplerini, La Liga ve Serie A (167), Bundesliga (124) ve Ligue 1 (118) takımları izledi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde, kadrosundaki oyuncular için en fazla bonservis ödeyen 10 futbol takımı şöyle:

1. Manchester City (İngiltere): 1 milyar 14 milyon avro

2. Paris Saint-Germain (Fransa): 913 milyon avro

3. Real Madrid (İspanya): 902 milyon avro

4. Manchester United (İngiltere): 751 milyon avro

5. Juventus (İtalya): 719 milyon avro

6. Barcelona (İspanya): 697 milyon avro

7. Liverpool (İngiltere): 639 milyon avro

8. Chelsea (İngiltere): 561 milyon avro

9. Atletico Madrid (İspanya): 550 milyon avro

10. Arsenal (İngiltere): 498 milyon avro

(AA)

Akıncı İHA´nın tam güç motor testi yapıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD Hazine Bakanı Mnuchin’den Türkiye’ye yaptırım çıkışı

ABD Hazine Bakanı Mnuchin’den Türkiye’ye yaptırım çıkışı

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Alışveriş yapan eşlerini bekleyen erkeklerin komik halleri

Alışveriş yapan eşlerini bekleyen erkeklerin komik halleri

Başkan Erdoğan, Yıldırım ve öğrenci arasında esprili diyalog

Başkan Erdoğan, Yıldırım ve öğrenci arasında esprili diyalog

Bakan Albayrak: ABD Ticaret Bakanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Bakan Albayrak: ABD Ticaret Bakanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hesabını gizliye aldı

CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hesabını gizliye aldı

Bakan Selçuk'tan Diyarbakır annelerine destek ziyareti!

Bakan Selçuk'tan Diyarbakır annelerine destek ziyareti!

Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü'nün darbeci teröristlere verdiği cevap unutulmadı

Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü'nün darbeci teröristlere verdiği cevap unutulmadı
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar

İstanbul´un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar

Dikkat uykunuzu kaçırabilir! 30 yıldır gizemi çözülemiyor...

Dikkat uykunuzu kaçırabilir! 30 yıldır gizemi çözülemiyor...

Yüzlerce kişi aynı anda uçurdu!

Yüzlerce kişi aynı anda uçurdu!

Başkan Erdoğan 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı

Başkan Erdoğan 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA