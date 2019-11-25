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Dünya futbolunu Altın Top heyecanı sardı

Futbolun en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Top’un en büyük favorileri Virgil van Dijk ile Lionel Messi olarak görünüyor.

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Dünya futbol kamuoyu, Altın Top’u kimin kazanacağını konuşuyor. France Football dergisi tarafından verilen Altın Top’a aday gösterilen 30 kişilik listede 2 futbolcu öne çıkıyor. 
 
Otoriteler yarışın Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi ile Liverpool’un stoperi Virgil van Dijk’in arasında geçeceğini tahmin ediyor.
 
Bu yıl Cristiano Ronaldo’nun ödülü kazanma şansının Messi ve Van Dijk'ten daha az olduğunu iddia edenlerin sayısı bir hayli fazla.
 
Kazananın 2 Aralık’ta belli olacağı ödül öncesi dünya futbolunun önemli isimleri favorilerini açıklamaya başladı.
 
Kloop'tan Virgil van Dijk'e destek
 
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Kloop, Altın Top’u Virgil van Dijk’in kazanması gerektiğini söyleyerek futbolcusuna destek verdi.
 
Kloop, "Eğer Altın Top’u bu jenerasyonun en iyi futbolcusuna veriyorsanız ödülü her zaman Messi kazanmalı; ama bu ödülü geçen sezonun en iyi oyuncusuna veriyorsanız o zaman kesinlikle Van Dijk’in hakkı" diye konuştu.
 
Mbappe, "Messi" dedi
 
Altın Top’a aday gösterilen 30 futbolcudan biri olan Kylian Mbappe ise ödülü Messi’nin hak ettiği görüşünde.
 
Fransız yıldız, geçen sezon 51 gol atan ve Barcelona’nın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldızın ödülü kazanması gerektiğini söyledi.
 
Altın Top’u 64 yıllık tarihinde 5'er defa ile en çok Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo kazandı. Messi bu yılki ödülünün sahibi olması durumunda Altın Top’u en çok kazanan futbolcu olacak.
 
Ödülü Virgil van Dijk’in kazanması durumunda ise 2006 ‘da Altın Top’a layık görülen Fabio Cannavora’nın ardından ikinci kez bir defans oyuncusu mutlu sona ulaşacak. 
 
Bu yıl FIFA’da yılın en iyi futbolcusu Messi seçilirken UEFA’da yılın futbolcusu ödülünün sahibi Virgil van Dijk olmuştu.
 
Altın Top’u kazanan isim 2 Aralık’ta Paris’te düzenlenen bir törenle açıklanacak. Kazanan futbolcuya ödülünü Didier Drogba verecek.
 
TRT Spor

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