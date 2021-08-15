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Spor

Dünya futbolunun efsane ismi Gerd Müller hayatını kaybetti

Alman ve dünya futbolunun efsanevi ismi Gerd Müller, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

DHA15 Ağustos 2021 Pazar 15:08 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 15:08
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Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'te sayısız başarıya imza atan dünya futbolu efsanesi Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bayern, Gerd Müller olmadan bugün hepimizin sevdiği bu kulüp olamazdı. Adı ve hatırası sonsuza kadar yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.

Bayern formasıyla 607 resmi maça çıkan ve 566 gol kaydeden Müller, aynı zamanda 365 golle Bundesliga tarihinin en çok gol atan oyuncusu rekorunu da elinde bulunduruyor. Efsane golcü, Almanya Milli Takımı formasıyla ise 62 maçta 68 gol kaydetme başarısı göstermişti.

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