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Spor

Dünya Göçebe Oyunları'nda atlı okçuluk gösterisi! At üstünde havadaki hedefi vurdular

Dünya Etnospor Konfederasyonunca dördüncüsü Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde, atlı okçuluk müsabakaları başladı.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 17:29 - Güncelleme:
Dünya Göçebe Oyunları'nda atlı okçuluk gösterisi! At üstünde havadaki hedefi vurdular
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İznik Gölü kıyısında gerçekleştirilen oyunlar kapsamında Türklerin ata sporlarından olan ve dünya geleneksel okçuluk literatürüne "Kabak atışı" adıyla geçen geleneksel okçuluk yarışlarında 30 ülkeden 74 sporcu mücadele ediyor.

Sporcular, en hızlı şekilde at sürüp yerdeki ve direkteki iki hedefe oklarını göndermeye çalıştı.

At üstünde havadaki hedefe doğru dikine atışı içeren müsabakalarda sporcular hem atlarını dörtnala sürdü hem de hedeflerden puan kazanma mücadelesi verdi.

Kadın erkek ayrımı olmayan karma yarışlarda, kadın sporcuların başarılı atışları seyircilerden ilgi gördü.

Müsabakaları, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.

Atlı okçuluk, farklı branşlarıyla organizasyonun diğer günlerinde de devam edecek.

  • Dünya Göçebe Oyunları
  • atlı okçuluk
  • Kabak atışı

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