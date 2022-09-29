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Spor

Dünya Göçebe Oyunları'nda ''Türk Yıldızları'' heyecanı

'Türk Yıldızları' gökyüzünden 4. Dünya Göçebe Oyunları misafirlerini selamladı.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 16:29 - Güncelleme:
Dünya Göçebe Oyunları'nda ''Türk Yıldızları'' heyecanı
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Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda "Türk Yıldızları" gösteri uçuşu yaptı.

Türk dünyasının kalbi burada atıyor! 4. Dünya Göçebe Oyunları...

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında düzenlenen organizasyonun ilk gününde, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi "Türk Yıldızları" uçuş gerçekleştirdi.

Star Gazetesi ekibi alanda 4. Dünya Göçebe Oyunları'na yoğun ilgi

İznik Gölü üzerindeki gösteriyi alandaki vatandaşlar ilgi ve heyecanla takip etti.

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