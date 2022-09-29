Dünya Göçebe Oyunları'nda ''Türk Yıldızları'' heyecanı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda "Türk Yıldızları" gösteri uçuşu yaptı.
Türk dünyasının kalbi burada atıyor! 4. Dünya Göçebe Oyunları...
Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında düzenlenen organizasyonun ilk gününde, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi "Türk Yıldızları" uçuş gerçekleştirdi.
Star Gazetesi ekibi alanda 4. Dünya Göçebe Oyunları'na yoğun ilgi
İznik Gölü üzerindeki gösteriyi alandaki vatandaşlar ilgi ve heyecanla takip etti.