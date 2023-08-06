Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi

Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonun son gününde serbest stil 92 kiloda Eyyüp Çetin, finalde Gürcü Sandro Kurashvili'ye 10-0 mağlup oldu ve gümüş madalya aldı. Serbest stil 45 kiloda Ebubekir Gür ise Kazak rakibi Nurmukhamed Turdaly'yi tuşla mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Organizasyonda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Grekoromen stil:

110 kilo Cemal Yusuf Bakır – Altın

71 kilo Alkan Akar - Bronz

Kadınlar:

46 kilo Hava Konca - Bronz

57 kilo Eylem Engin - Gümüş

65 kilo Duygu Gen - Gümüş

73 kilo Elmira Yasin – Bronz

Serbest Stil:

45 kilo Ebubekir Gür – Bronz

92 kilo Eyyüp Çetin - Gümüş