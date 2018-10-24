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Dünya Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar gümüş madalyanın sahibi oldu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar, gümüş madalya aldı.

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde son dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, 76 kilo finalinde ABD'li Adeline Maria Gray ile karşılaştı.

Rakibine 13-1 mağlup olan Yasemin Adar, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Yasemin Adar, ilk turda Azerbaycanlı Sabira Aliyeva'yı 10-0, çeyrek finalde Japon rakibi Hiroe Minagawa Suzuki'yi 7-0, yarı finalde ise Macar Zsanett Nemeth'i 9-1 ile geçerek finale yükselmişti.

Geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'teki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar, dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi unvanını elde etmişti.

Kadın güreşçilerden ilk kez 3 madalya

Kadın Milli Güreş Takımı, dünya şampiyonaları tarihinde ilk kez 3 madalya birden kazanma başarısı gösterdi.

Macaristan'daki organizasyonda Elif Jale Yeşilırmak ve Yasemin Adar ile gümüş, Buse Tosun ile bronz madalya kazanan milliler, dünya şampiyonaları tarihinde ilk kez 3 madalya birden elde etti.

Beşinci günü geride kalan organizasyonda erkekler serbest stilde de 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, toplam madalya sayısını 5'e çıkardı.

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