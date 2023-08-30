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Spor

Dünya üçüncüsü Şahika Ercümen yurda döndü

Honduras'ta yapılan Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda çift palet kategorisinde 91 metreye dalarak bronz madalya kazanan milli sporcu Şahika Ercümen Miami'den kalkan tarifeli uçakla yurda döndü. Ercümen, İstanbul Havalimanı'nda çiçek ve pankartla karşılandı.

IHA30 Ağustos 2023 Çarşamba 18:37 - Güncelleme:
Dünya üçüncüsü Şahika Ercümen yurda döndü
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Honduras'ta gerçekleştirilen ve 36 ülkeden 105 sporcunun katıldığı Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, çift palet kategorisinde 91 metreye dalarak bronz madalya elde etti. Ercümen, bu zorlu maratondan Dünya üçüncüsü olarak Miami'den kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a döndü. Şahika Ercümen, kendisini havalimanında İGA pass ekiplerinin çiçek ve pankartla karşılamasının ardından pasaport kontrolünden geçerek yurda giriş yaptı. Havalimanında açıklamalarda bulunan Şahika Ercümen, 'Maratondan geliyorum, son iki aydır evden uzaktım. Dünya Kupası, Dünya şampiyonaları ve ilk rekorumuzu 100 metreye dalarak hem kadınlarda hem erkeklerde kırdık. Birkaç gün önce de Dünya Şampiyonası'nın son gününde ülkemize madalya kazandırdım. Çok zor bir süreç olmasına rağmen bu başarılarla tüm emeklerimize değdi, destekleyen herkese çok teşekkür ederim' İfadelerini kullandı.

Gelecek zamandaki hedeflerinden de bahseden Ercümen, "Çok kısa bir nefes alacak mıyım bilmiyorum. Bu sene özellikle 100. yılımız olduğu için çok büyük hedefler koyduk. Bu kırdığımız Türkiye rekorları ve madalyalardan sonra ekim ayında 100. yılımızda ülkemize madalya kazandırmak istiyorum. Bundan sonraki çalışmalar ekim ayı için' diye konuştu.

  • dalış şampiyonası
  • sporcu karşılama
  • Şahika Ercümen

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