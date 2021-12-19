Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zafer 4. kez Vakıfbank'ın

19 Aralık 2021 Pazar 20:45 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 20:45

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, İtalya temsilcisi Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek 4'üncü kez dünya şampiyonu oldu.

Finalde ilk set karşılıklı sayılarla başladı. Savunmada hata yapmayan ve 12-8'den sonra Isabelle Haak ile hücumda etkili olan VakıfBank 8 sayılık fark yakaladı: 20-12. Zehra Güneş'in blok sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen sarı siyahlılar seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan taraf Imoco Conegliano oldu. Egonu ile sayılar üreten Imoco, teknik molaya 12-9 üstün girdi. Ogbogu ve Isabelle Haak ile sayılar bulan VakıfBank, Egonu'nun sayılarına engel olamayınca seti 25-22 kaybetti: 1-1.

Çekişmeli başlayan üçüncü sette Egonu ile sayılar üreten Imoco'ya, Haak ile karşılık veren VakıfBank teknik molaya 12-11 önde girdi. Karşılıklı sayılarla devam eden sette daha az hata yapan sarı siyahlılar, seti 25-22 alarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette Egonu sayı üretmeye devam ederken, VakıfBank Haak ve Gabi ile karşılık verdi. 14-14'lük eşitlikten sonra Plummer ile sayı üreten İtalyan ekibi 17-15 öne geçti. VakıfBank rakibine yaklaşsa da Imoco Conegliano seti 25-22 kazandı: 2-2.

Karar setine iyi başlayan VakıfBank hücumda ve savunmada hata yapmadı. Seti 15-7 maçı da 3-2 alan sarı siyahlılar, 4'üncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)

IMOCO CONEGLIANO: Joanna Wolosz, Kathryn Plummer, Raphaela Folie, Paola Egonu, Megan Courtney, Robin De Kruijf, (Lara Caravello, Monica Gennaro, Giorgia Frosini, Fatima Sylla

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabri Braga, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Michell Bartsch-Hackley, Chiaka Ogbogu (Buket Gülübay, Ayça Aykaç, Meryem Boz, Kübra Çalışkan

SETLER: 15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15

SÜRE: 108 dakika (23, 23, 27, 23, 12)