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Spor

Dünya Kupası arası Kayserispor'a yaramadı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Dünya Kupası sonrasında oynadığı 3 lig maçından puansız ayrıldı.

IHA9 Ocak 2023 Pazartesi 09:39 - Güncelleme:
Dünya Kupası arası Kayserispor'a yaramadı
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aradan sonra oynadığı 3 maçı da kaybetti. Konyaspor yenilgisi sonrasında 45 günlük araya giden sarı kırmızılılar, sonrasında oynadığı Alanyaspor, Karagümrük ve Ankaragücü maçlarını kazanamadı.

Deplasmanda Alanyaspor'a 3-1, sahasında Karagümrük'e 4-2 yenilen Kayserispor, son oynadığı Ankaragücü maçını da 2-1 kaybetti. 3 maçta kalesinde 9 gol gören sarı kırmızılılar, rakip filelere 4 gol atarken puan almayı başaramadı. Son lig galibiyetini Gaziantep deplasmanında alan Kayserispor 23 puanda kaldı.

Kayserispor ilk yarının son maçında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Kayserispor-Sivasspor maçı 13 Ocak Cuma günü RHG Enertürk Enerji Stadında oynanacak.

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