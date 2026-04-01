İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2026 Çarşamba / 14 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,484
  • EURO
    51,7421
  • ALTIN
    6685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu final maçları sona erdi
Spor

Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu final maçları sona erdi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final maçları sona erdi. Bosna Hersek, İtalya'yı penaltılarla eleyip gecenin sürprizine imza attı. İsveç, Polonya'yı geçerken; Çekya, Danimarka'yı penaltılarda eleyerek Dünya Kupası vizesi aldı.

AA1 Nisan 2026 Çarşamba 00:48
Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu final maçları sona erdi
ABONE OL

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final maçları sona erdi.

Play-off finallerinde oynanan 4 maçla Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son 4 ülke belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Ay-yıldızlıların yanı sıra İsveç, Çekya ve Bosna Hersek, Dünya Kupası bileti aldı.

Bosna Hersek'e penaltılarda kaybeden 4 kez Dünya Kupası şampiyonu İtalya, üst üste üçüncü turnuvaya katılamadı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Play-off finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

Bosna Hersek-İtalya: 1-1 (Penaltılarla 4-1)

İsveç-Polonya: 3-2

Kosova-Türkiye: 0-1

Çekya-Danimarka: 2-2 (Penaltılarla 3-1)

  • dünya kupası
  • play-off
  • final

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.