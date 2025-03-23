Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. hafta heyecanı yarın başlıyor

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasında yarın ve 25 Mart Salı günü 12 maç yapılacak.
A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde ikinci hafta maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
G Grubu
20.00 Litvanya-Finlandiya
22.45 Polonya-Malta
H Grubu
22.45 San Marino-Romanya
22.45 Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi
K Grubu
22.45 Arnavutluk-Andorra
22.45 İngiltere-Letonya
25 Mart Salı:
- I Grubu
20.00 Moldova-Estonya
22.45 İsrail-Norveç
- J Grubu
22.45 Kuzey Makedonya-Galler
22.45 Lihtenştayn-Kazakistan
- L Grubu
22.45 Cebelitarık-Çekya
22.45 Karadağ-Faroe Adaları