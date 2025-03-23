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Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. hafta heyecanı yarın başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci hafta maçları yarın başlayacak.

AA23 Mart 2025 Pazar 10:59 - Güncelleme:
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. hafta heyecanı yarın başlıyor
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Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasında yarın ve 25 Mart Salı günü 12 maç yapılacak.

A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde ikinci hafta maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

G Grubu

20.00 Litvanya-Finlandiya

22.45 Polonya-Malta

H Grubu

22.45 San Marino-Romanya

22.45 Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi

K Grubu

22.45 Arnavutluk-Andorra

22.45 İngiltere-Letonya

25 Mart Salı:

- I Grubu

20.00 Moldova-Estonya

22.45 İsrail-Norveç

- J Grubu

22.45 Kuzey Makedonya-Galler

22.45 Lihtenştayn-Kazakistan

- L Grubu

22.45 Cebelitarık-Çekya

22.45 Karadağ-Faroe Adaları

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