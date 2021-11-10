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Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:23
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Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 9. haftası, 3 gün içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Elemelerde yarın, A, B, H ve J gruplarında 10, 12 Kasım Cuma günü C, F ve I gruplarında 8, 13 Kasım Cumartesi günü ise D, E ve G gruplarında 7 maç yapılacak.

G Grubu'nda 15 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile 13 Kasım Cumartesi günü karşılaşacak. Futbolseverler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.

Elemelerde 9. haftanın programı şöyle:

YARIN

A Grubu:

20.00 Azerbaycan - Lüksemburg

22.45 İrlanda Cumhuriyeti - Portekiz

B Grubu:

20.00 Gürcistan - İsveç

22.45 Yunanistan - İspanya

H Grubu:

20.00 Rusya - Kıbrıs Rum Kesimi

22.45 Malta - Hırvatistan

22.45 Slovakya - Slovenya

J Grubu:

20.00 Ermenistan - Kuzey Makedonya

22.45 Almanya - Lihtenştayn

22.45 Romanya - İzlanda

12 Kasım Cuma:

C Grubu:

22.45 İtalya - İsviçre

22.45 Kuzey İrlanda - Litvanya

F Grubu:

20.00 Moldova - İskoçya

22.45 Avusturya - İsrail

22.45 Danimarka - Faroe Adaları

I Grubu:

22.45 Andorra - Polonya

22.45 İngiltere - Arnavutluk

22.45 Macaristan - San Marino

13 KASIM CUMARTESİ

D Grubu:

17.00 Bosna Hersek - Finlandiya

22.45 Fransa - Kazakistan

E Grubu:

22.45 Belçika - Estonya

22.45 Galler - Belarus

G Grubu:

20.00 Norveç - Letonya

20.00 Türkiye - Cebelitarık

22.45 Karadağ - Hollanda

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