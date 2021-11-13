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Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son hafta heyecanı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

AA13 Kasım 2021 Cumartesi 11:49 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:49
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Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri son haftası, 3 gün içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Elemelerde yarın, A, B, H ve J gruplarında 10, 15 Kasım Pazartesi günü C, F ve I gruplarında 8, 16 Kasım Salı günü ise D, E ve G gruplarında 7 maç yapılacak.

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler, Gradski Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.

Elemelerde 10. haftanın programı (TSİ) şöyle:

YARIN:

A Grubu:

22.45 Lüksemburg-İrlanda Cumhuriyeti

22.45 Portekiz-Sırbistan

B Grubu:

22.45 Yunanistan-Kosova

22.45 İspanya-İsveç

H Grubu:

17.00 Malta-Slovakya

17.00 Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi

17.00 Hırvatistan-Rusya

J Grubu:

20.00 Lihtenştayn-Romanya

20.00 Ermenistan-Almanya

20.00 Kuzey Makedonya-İzlanda

15 KASIM PAZARTESİ:

C Grubu:

22.45 Kuzey İrlanda-İtalya

22.45 İsviçre-Bulgaristan

F Grubu:

22.45 İsrail-Faroe Adaları

22.45 İskoçya-Danimarka

22.45 Avusturya-Moldova

I Grubu:

22.45 San Marino-İngiltere

22.45 Arnavutluk-Andorra

22.45 Polonya-Macaristan

16 KASIM SALI:

D Grubu:

22.45 Finlandiya-Fransa

22.45 Bosna Hersek-Ukrayna

E Grubu:

22.45 Galler-Belçika

22.45 Çekya-Estonya

G Grubu:

22.45 Cebelitarık-Letonya

22.45 Karadağ-Türkiye

22.45 Hollanda-Norveç

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