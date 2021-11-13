Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son hafta heyecanı

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri son haftası, 3 gün içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Elemelerde yarın, A, B, H ve J gruplarında 10, 15 Kasım Pazartesi günü C, F ve I gruplarında 8, 16 Kasım Salı günü ise D, E ve G gruplarında 7 maç yapılacak.
A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler, Gradski Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.
Elemelerde 10. haftanın programı (TSİ) şöyle:
YARIN:
A Grubu:
22.45 Lüksemburg-İrlanda Cumhuriyeti
22.45 Portekiz-Sırbistan
B Grubu:
22.45 Yunanistan-Kosova
22.45 İspanya-İsveç
H Grubu:
17.00 Malta-Slovakya
17.00 Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi
17.00 Hırvatistan-Rusya
J Grubu:
20.00 Lihtenştayn-Romanya
20.00 Ermenistan-Almanya
20.00 Kuzey Makedonya-İzlanda
15 KASIM PAZARTESİ:
C Grubu:
22.45 Kuzey İrlanda-İtalya
22.45 İsviçre-Bulgaristan
F Grubu:
22.45 İsrail-Faroe Adaları
22.45 İskoçya-Danimarka
22.45 Avusturya-Moldova
I Grubu:
22.45 San Marino-İngiltere
22.45 Arnavutluk-Andorra
22.45 Polonya-Macaristan
16 KASIM SALI:
D Grubu:
22.45 Finlandiya-Fransa
22.45 Bosna Hersek-Ukrayna
E Grubu:
22.45 Galler-Belçika
22.45 Çekya-Estonya
G Grubu:
22.45 Cebelitarık-Letonya
22.45 Karadağ-Türkiye
22.45 Hollanda-Norveç