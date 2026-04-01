2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde A Milli Takım'ımız, deplasmanda Kosova'yı yenerek 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası bileti aldı.
Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle maçı 1-0 kazanan milliler, Amerika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda yer alma hakkı elde etti.
24 YILLIK HASRET BİTTİ
A Milli Futbol Takımı, bu galibiyetle 2002 yılında 3. olduğu Dünya Kupası'na yeniden katılarak 24 yıllık özleme son verdi.
DÜNYA KUPASI GRUBUMUZ
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak.
A Milli Takımımızın Dünya Kupası D Grubu'ndaki fikstürü şu şekilde:
13 Haziran - TSİ 07:00 - Avustralya - Türkiye (Vancover)
19 Haziran - TSİ 07:00 - Türkiye - Paraguay (San Francisco)
26 Haziran - TSİ 05:00 - Türkiye - ABD (Los Angeles)
AÇILIŞ VE FİNAL MAÇLARININ TARİHLERİ
Dünya Kupası'nda açılış maçı, 11 Haziran Perşembe günü Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. Azteca Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
2026 Dünya Kupası'nda final ise, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. New York'taki MetLife Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.